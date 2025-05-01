Пошук роботи в умовах війни: які спеціальності обирають українці і скільки хочуть заробляти

Найактивніше роботу шукають чоловіки віком від 25 до 44 років. Загалом через війну та економічну нестабільність жителі нашої країни стали уважніше обирати місце працевлаштування, а частина - навіть змінила сферу діяльності.

Що мотивує шукати нову роботу

Серед головних причин пошуку нової роботи - низька зарплата, скорочення штату, ліквідація компанії чи бажання змінити професію. За останні 3 роки близько 40% опитаних змінили сферу діяльності повністю або частково.

Найбільш популярні напрями:

торгівля та продажі (37%),

логістика і транспорт (16%),

ІТ та інженерія (по 12%).

При цьому 19% респондентів шукають можливості фрілансу.

46% користуються онлайн-платформами, стільки ж - звертаються до знайомих. Ще 18% шукають через соцмережі (Telegram, Facebook, LinkedIn).

Яку зарплату хочуть

30% українців вважають оптимальним дохід у 30-50 тисяч гривень на місяць. Ще 29% задовольняться 20-30 тисячами гривень, а 25% прагнуть понад 50 тисяч гривень.

Для порівняння: реальна медіанна зарплата, яку пропонують на OLX Робота, - 22 500 гривень.

Що важливо під час пошуку роботи

Згідно з результатами опитування, 39% респондентів вважають найважливішими умови праці, а 36% обирають гібридну модель роботи, поєднуючи офіс та віддалену зайнятість. Лише 7% готові працювати виключно в офісі.

Щодо місця працевлаштування, 62% опитаних бажають працювати в рідному місті, і лише 17% готові переїхати в інше місто, а 21% - змінити країну. Найбільш важливим критерієм вибору є висока зарплата (68%), а також гнучкий графік роботи (45%) та надійність компанії (44%).

Українці також звертають увагу на дружній колектив (40%), можливість кар’єрного зростання (34%) та офіційне працевлаштування (37%). Однак ключовим фактором є адаптивність до змін - люди готові освоювати нові сфери діяльності, але не хочуть змінювати місце проживання.