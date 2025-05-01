Поиск работы в условиях войны: какие специальности выбирают украинцы и сколько хотят зарабатывать

В 2025 году украинцы ищут работу с достойной зарплатой, гибким графиком и стабильностью. Из-за войны и экономических изменений все больше людей меняют сферу деятельности и форму занятости.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа, которое охватило более 20 тысяч респондентов.
Активнее всего работу ищут мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. В целом из-за войны и экономической нестабильности жители нашей страны стали внимательнее выбирать место трудоустройства, а часть - даже сменила сферу деятельности.
Среди главных причин поиска новой работы - низкая зарплата, сокращение штата, ликвидация компании или желание сменить профессию. За последние 3 года около 40% опрошенных изменили сферу деятельности полностью или частично.
Наиболее популярные направления:
При этом 19% респондентов ищут возможности фриланса.
46% пользуются онлайн-платформами, столько же - обращаются к знакомым. Еще 18% ищут через соцсети (Telegram, Facebook, LinkedIn).
30% украинцев считают оптимальным доход в 30-50 тысяч гривен в месяц. Еще 29% довольствуются 20-30 тысячами гривен, а 25% хотят более 50 тысяч гривен.
Для сравнения: реальная медианная зарплата, которую предлагают на OLX Работа, - 22 500 гривен.
Согласно результатам опроса, 39% респондентов считают важнейшими условия труда, а 36% выбирают гибридную модель работы, сочетая офис и удаленную занятость. Только 7% готовы работать исключительно в офисе.
Относительно места трудоустройства, 62% опрошенных хотят работать в родном городе, и только 17% готовы переехать в другой город, а 21% - сменить страну. Наиболее важным критерием выбора является высокая зарплата (68%), а также гибкий график работы (45%) и надежность компании (44%).
Украинцы также обращают внимание на дружный коллектив (40%), возможность карьерного роста (34%) и официальное трудоустройство (37%). Однако ключевым фактором является адаптивность к изменениям - люди готовы осваивать новые сферы деятельности, но не хотят менять место жительства.
Напомним, в 2025 году, на фоне войны в Украине, наблюдается кадровый дефицит, в частности в сферах квалифицированных рабочих и врачей различных специализаций. РБК-Украина рассказывало, в каких сферах и каких специалистов не хватает больше всего.
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