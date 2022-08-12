UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирала грибы, несмотря на запрет. Женщина подорвалась на растяжке в лесу Черниговской области

Фото: женщина подорвалась на растяжке в лесу Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Елизавета Драбкина

Женщина проигнорировала категорический запрет на посещение лесов в Черниговской области и пошла по грибы. Там она задела взрывную ловушку, установленную российскими военными во время оккупации части области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области Facebook.

Полицейские увидели женщину на обочине. Она не могла самостоятельно двигаться, а ее одежда была пропитана кровью. Полицейское оказали женщине первую домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Женщина отправилась за грибами в лес несмотря на запрет. Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, она задела "растяжку" - взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации.

Добавим, что сейчас действует запрет на посещение лесов в Черниговской области. Полиция предостерегает, что опасность натолкнуться на боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

Напомним, в Черниговской области гражданам запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область