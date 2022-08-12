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Збирала гриби, попри заборону. Жінка підірвалася на розтяжці у лісі Чернігівській області

Фото: жінка підірвалася на розтяжці у лісі Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жінка проігнорувала категоричну заборону на відвідування лісів у Чернігівській області і пішла по гриби. Там вона зачепила вибухову пастку, встановлену російськими військовими під час окупації частини області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.

Поліцейські побачили жінку на узбіччі. Вона не могла самостійно рухатись, а її одяг був просочений кров’ю. Поліцейське надали жінці першу домедичну допомогу і викликали медиків.

Жінка вирушила по гриби до лісу попри заборону. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, вона зачепила "розтяжку" - вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації.

Додамо, що наразі діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області. Поліція застерігає, що небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Нагадаємо, у Чернігівській області громадянам заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

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Черниговская область