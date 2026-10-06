Пошкоджену ударом РФ будівлю НАН у Києві хочуть законсервувати до холодів

Масштаби руйнувань

За словами Богданова, внаслідок удару та пожежі пошкоджено близько 900 кв. м приміщень із загальних 2350 кв. м (майже 40% будівлі).

Крім того, не пошкоджена вогнем частина будівлі наразі також непридатна для експлуатації: через гасіння пожежі вода пошкодила приміщення з дерев'яними перекриттями, дранкою та штукатуркою.

Подальші кроки та консервація

Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір найнебезпечніших конструкцій, а працівники академії допомагають прибирати приміщення. Найближчим часом звідти вивезуть сміття та вологі пошкоджені елементи, після чого розпочнеться розробка проєкту консервації, яку мають виконати до холодів.

Попри значні руйнування, вже 30 вересня президія зібралася на чергове засідання. Академія також отримала слова солідарності від міжнародних наукових організацій. В'ячеслав Богданов висловив сподівання, що ця підтримка допоможе з обладнанням та вплине на позицію міжнародних журналів і структур, які досі співпрацюють з російськими вченими чи не виключили Росію зі своїх лав.