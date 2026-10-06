Поврежденное ударом РФ здание НАН в Киеве хотят законсервировать до холодов

Масштабы разрушений

По словам Богданова, в результате удара и пожара повреждено около 900 кв. м помещений из общих 2350 кв. м (около 40% здания).

Кроме того, не поврежденная огнем часть здания пока также непригодна для эксплуатации: из-за тушения пожара вода повредила помещения с деревянными перекрытиями, дранкой и штукатуркой.

Дальнейшие шаги и консервация

Киевская аварийно-спасательная служба завершает разбор самых опасных конструкций, а работники академии помогают убирать помещение. В ближайшее время оттуда вывезут мусор и влажные поврежденные элементы, после чего начнется разработка проекта консервации, которую должны выполнить до холодов.

Несмотря на значительные разрушения, уже 30 сентября президиум собрался на очередное заседание. Академия получила слова солидарности от международных научных организаций. Вячеслав Богданов выразил надежду, что эта поддержка поможет с оборудованием и повлияет на позицию международных журналов и структур, которые до сих пор сотрудничают с российскими учеными или не исключили Россию из своих рядов.