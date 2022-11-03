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Пошкоджено військову базу РФ. Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

Ілюстративне фото: стали відомі наслідки вибухів у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі 3 листопада було пошкоджено підприємство "Рефма", на якому росіяни облаштували свою військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни розмістили у цехах підприємства свою військову техніку, а в офісних приміщеннях знаходилася штаб-квартира Федеральної служби безпеки Росії.

"Внаслідок вибухів: зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі, пошкоджено ангар, де розміщувалося 80 одиниць ворожої техніки, уламки від вибухів розлетілися на 2 квартали", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що зараз російські окупанти використовують все місто як свою військову базу, але "будь-яке їхнє розташування не залишиться без уваги".

Нагадаємо, про вибухи у Мелітополі Федоров розповів ще сьогодні, 3 листопада, вранці.

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МелітопольВибухВійськова базаВійна Росії проти України