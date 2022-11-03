Пошкоджено військову базу РФ. Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі 3 листопада було пошкоджено підприємство "Рефма", на якому росіяни облаштували свою військову базу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни розмістили у цехах підприємства свою військову техніку, а в офісних приміщеннях знаходилася штаб-квартира Федеральної служби безпеки Росії.
"Внаслідок вибухів: зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі, пошкоджено ангар, де розміщувалося 80 одиниць ворожої техніки, уламки від вибухів розлетілися на 2 квартали", - розповів Федоров.
Він також зазначив, що зараз російські окупанти використовують все місто як свою військову базу, але "будь-яке їхнє розташування не залишиться без уваги".
Нагадаємо, про вибухи у Мелітополі Федоров розповів ще сьогодні, 3 листопада, вранці.
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