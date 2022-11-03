Повреждена военная база РФ. Федоров рассказал о последствиях взрывов в Мелитополе

По его словам, россияне разместили в цехах предприятия свою военную технику, а в офисных помещениях находилась штаб квартира Федеральной службы безопасности России.

"В результате взрывов: разрушены 3 верхних этажа офисного здания, поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники, обломки от взрывов разлетелись на 2 квартала", - рассказал Федоров.

Он также отметил, что сейчас российские оккупанты используют весь город как свою военную базу, но "любое их расположение не останется без внимания".