Пошкоджено потяг, школи, лікарню, є жертви: що відомо про удар РФ по Дніпру (фото)

Російська армія сьогодні завдала балістичного удару по Дніпру. У місті зафіксовано руйнування будинків, лікарні та шкіл. Є жертви.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки балістичного удару по місту Дніпро.
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Як розповіли РБК-Україна у прес-службі ДСНС, попередньо, під час атаки РФ потяг постраждав від вибухової хвилі.
"Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг", - повідомили у ДСНС.
В "Укрзалізниці" підтвердили, що під час атаки пошкоджено потяг №52, який курсує за маршрутом "Одеса-Запоріжжя".
"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 12:25
В "Укрзалізниці" уточнили, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 "Одеса-Запоріжжя", біля якого сталася влучання ворожої ракети.
"Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога. Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - повідомили у компанії.
Водночас, голова Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з наслідками удару РФ по Дніпру та пошкодженим пасажирським потягом.
"Поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні", - написав він.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля.
"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - написав він.
Водночас мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків.
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"Попередньо є один загиблий. Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса - Запоріжжя", - написав він.
Місцева влада повідомляє, що наразі внесено тимчасові зміни в роботу громадського транспорту:
"У зв'язку із заторами по вул. Академіка Белелюбського та вул. Павлова інтервали руху автобусів можуть бути значно збільшені. Про повернення роботи маршрутів до звичайного режиму буде повідомлено окремо", - сказано у повідомленні.
Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО.
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