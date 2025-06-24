Повреждены поезд, школы, больница, есть жертвы: что известно об ударе РФ по Днепру (фото)

Российская армия сегодня нанесла баллистический удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения домов, больницы и школ. Есть жертвы.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях баллистического удара по городу Днепр.
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Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, предварительно, во время атаки РФ поезд пострадал от взрывной волны.
"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС.
В "Укрзализныце" подтвердили, что во время атаки поврежден поезд №52, который курсирует по маршруту "Одесса-Запорожье".
"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:25
В "Укрзализныце" уточнили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 "Одесса-Запорожье", возле которого произошло попадание вражеской ракеты.
"Пассажирам, которые получили травмы, оказывается медицинская помощь. Для доставки пассажиров в Запорожье, Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - сообщили в компании.
В то же время, глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео с последствиями удара РФ по Днепру и поврежденным пассажирским поездом.
"Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - написал он.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание.
"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - написал он.
В то же время мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что после очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов.
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"Предварительно есть один погибший. Также уже подтверждено, что задело и поезд №52 Одесса - Запорожье", - написал он.
Обновлено в 13:00
Лысак уточнил, что сейчас известно об одном погибшем и более 20 пострадавших в Днепре. Среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Мэр города Борис Филатов уточнил, что в результате атаки пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.
Также пострадали три учреждения внешкольного образования и управление соцзащиты.
Восемь медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.
"Последствия разрушений в жилом секторе уточняем", - сообщил он.
Местные власти сообщают, что сейчас внесены временные изменения в работу общественного транспорта:
"В связи с пробками по ул. Академика Белелюбского и ул. Павлова интервалы движения автобусов могут быть значительно увеличены. О возвращении работы маршрутов к обычному режиму будет сообщено отдельно", - сказано в сообщении.
Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО.
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