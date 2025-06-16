У Тель-Авіві пошкоджено посольство США після удару Ірану

За його словами, у район філії посольства влучили іранські ракети, що спричинило незначні пошкодження.

Попри це, дипломатичне представництво залишається зачиненим, а персоналу наказано дотримуватись заходів безпеки.

"Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але серед американських військовослужбовців немає постраждалих", - написав Гакабі.

На сайті посольства вказано, що всі співробітники та члени їхніх родин мають залишатися вдома або в безпечних місцях до подальших вказівок.

Це пов’язано з поточною загрозою в регіоні та ескалацією між Іраном та Ізраїлем.