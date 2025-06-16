В Тель-Авиве повреждено посольство США после удара Ирана

По его словам, в район филиала посольства попали иранские ракеты, что повлекло незначительные повреждения.

Несмотря на это, дипломатическое представительство остается закрытым, а персоналу приказано соблюдать меры безопасности.

"Посольство и консульство США в Израиле сегодня официально будут оставаться закрытыми, поскольку укрытие все еще действует. Некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но среди американских военнослужащих нет пострадавших",- написал Гакаби.

На сайте посольства указано, что все сотрудники и члены их семей должны оставаться дома или в безопасных местах до дальнейших указаний.

Это связано с текущей угрозой в регионе и эскалацией между Ираном и Израилем.