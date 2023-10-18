Пошкоджено машини, а не будівлю. ЦАХАЛ показав ще одне відео з району лікарні у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала відео, яке було зроблено безпілотником ранком 18 жовтня в районі лікарні "Аль-Ахлі" у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il.

На опублікованому відео видно, що найбільше внаслідок вибуху ракети постраждала парковка біля лікарні. А ось будівля основного лікарняного корпусу та інші сусідні будинки майже не постраждали.

Також не видно і в ирви, це ще раз доводить, що авіабомба у вказаному районі не падала.

Окрім цього президент США Джо Байден заявив, що дані Пентагона також свідчать про те, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні в Газі, пише Times of Israel.

Він заявив, що опирається на дані, які йому показав Пентагон, а також те, що побачив сам.

"З огляду на те, що я бачив, здається, це зробила інша команда, а не ви", - сказав він під час виступу з прем’єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху.

Що відомо про удар по лікарні

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня ХАМАС заявив, що Ізраїль вдарив по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа. Бойовики стверджували про нібито 500 загиблих та сотні поранених цивільних, які перебували у шпиталі.

Ізраїль своєю чергою відкинув звинувачення та запевнив, що не причетний до удару по цивільній лікарні. ЦАХАЛ стверджує, що вибух стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".

Сьогодні речник ЦАХАЛу заявив, що прямого удару по лікарні у Газі не було. За його словами, була "осічка" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.

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