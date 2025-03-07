Пошкоджено газопровід та будинки: наслідки атаки РФ по Полтавській області

"Вночі ворог атакував Полтавську область. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - поінформували в ОВА.

Фото: наслідки атаки РФ у Полтавській області (t.me/poltavskaOVA)

Однак, крім вищевказаних наслідків, постраждали також два житлові будинки та побутовий газопровід.

"Кількість відключених абонентів встановлюється", - йдеться у повідомленні.