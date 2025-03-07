Поврежден газопровод и дома: последствия атаки РФ по Полтавской области

В ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Миргородский район Полтавской области. Обломки вражеской цели повредили газопровод, дома, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОВА.
"Ночью враг атаковал Полтавскую область. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", - проинформировали в ОВА.
Фото: последствия атаки РФ в Полтавской области (t.me/poltavskaOVA)
Однако, кроме вышеуказанных последствий, пострадали также два жилых дома и бытовой газопровод.
"Количество отключенных абонентов устанавливается", - говорится в сообщении.
Напомним, что этой ночью россияне осуществили массированный обстрел по Украине. Враг использовал дроны, запускал ракеты из акватории Черного моря, и даже поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, ракеты которых, судя по всему, обстреливали Украину утром.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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