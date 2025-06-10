Пошкоджено десятки будинків та авто: на Київщині показали наслідки масованого обстрілу

Що відомо

Повітряна тривога в регіоні тривала майже сім годин. Сили ППО збивали ворожі цілі, однак уламки безпілотників завдали суттєвих пошкоджень інфраструктурі.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/kyivregionpolice)

Найбільших руйнувань зазнав Броварський район там пошкоджено 21 приватний будинок, п’ять автомобілів і два гаражних приміщення.

У Бориспільському районі сталася пожежа у приватному будинку, який вигорів повністю. Пошкоджено також дві багатоповерхівки, сім приватних будинків і два автомобілі.

Постраждав 57-річний чоловік - його доставили до лікарні з забоєм грудної клітки. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У Фастівському районі атака пошкодила приватний будинок і два авто, також було ліквідовано пожежу в ангарному приміщенні.

На Обухівщині пошкоджено два ангари.

Ліквідація наслідків

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків. Місцева влада спільно з міжнародними партнерами працює над допомогою постраждалим.

"Працюємо разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти кожному власнику пошкоджених будинків", - зазначають у Київській ОВА.

За даними ДСНС, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.

Фото: Атака РФ на Київщину 10 червня (t.me/dsns_telegram)

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.