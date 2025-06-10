Пошкоджено десятки будинків та авто: на Київщині показали наслідки масованого обстрілу

У ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника та поліцію Київщини.
Повітряна тривога в регіоні тривала майже сім годин. Сили ППО збивали ворожі цілі, однак уламки безпілотників завдали суттєвих пошкоджень інфраструктурі.
Найбільших руйнувань зазнав Броварський район там пошкоджено 21 приватний будинок, п’ять автомобілів і два гаражних приміщення.
У Бориспільському районі сталася пожежа у приватному будинку, який вигорів повністю. Пошкоджено також дві багатоповерхівки, сім приватних будинків і два автомобілі.
Постраждав 57-річний чоловік - його доставили до лікарні з забоєм грудної клітки. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
У Фастівському районі атака пошкодила приватний будинок і два авто, також було ліквідовано пожежу в ангарному приміщенні.
На Обухівщині пошкоджено два ангари.
Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків. Місцева влада спільно з міжнародними партнерами працює над допомогою постраждалим.
"Працюємо разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти кожному власнику пошкоджених будинків", - зазначають у Київській ОВА.
За даними ДСНС, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.
На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.
Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.
Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того,у Харкові під завалами підприємства, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 7 червня, рятувальники виявили тіло загиблого.
За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро осіб.
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