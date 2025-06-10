Повреждены десятки домов и авто: на Киевщине показали последствия массированного обстрела

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника и полицию Киевской области.
Воздушная тревога в регионе продолжалась почти семь часов. Силы ПВО сбивали вражеские цели, однако обломки беспилотников нанесли существенные повреждения инфраструктуре.
Наибольшим разрушениям подвергся Броварской район, там поврежден 21 частный дом, пять автомобилей и два гаражных помещения.
В Бориспольском районе произошел пожар в частном доме, который выгорел полностью. Повреждены также две многоэтажки, семь частных домов и два автомобиля.
Пострадал 57-летний мужчина - его доставили в больницу с ушибом грудной клетки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
В Фастовском районе атака повредила частный дом и два авто, также был ликвидирован пожар в ангарном помещении.
На Обуховщине повреждены два ангара.
Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Местные власти совместно с международными партнерами работают над помощью пострадавшим.
"Работаем вместе с местными властями и нашими международными партнерами, чтобы помочь каждому владельцу поврежденных домов", - отмечают в Киевской ОГА.
Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.
Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того,в Харькове под завалами предприятия, разрушенного в результате российского обстрела 7 июня, спасатели обнаружили тело погибшего.
По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще пять человек.
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