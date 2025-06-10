RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Повреждены десятки домов и авто: на Киевщине показали последствия массированного обстрела

Фото: последствия ударов РФ по Киевской области 10 июня (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника и полицию Киевской области.

Что известно

Воздушная тревога в регионе продолжалась почти семь часов. Силы ПВО сбивали вражеские цели, однако обломки беспилотников нанесли существенные повреждения инфраструктуре.

 
Фото: Атака РФ на Киевщину 10 июня (t.me/kyivregionpolice)

Наибольшим разрушениям подвергся Броварской район, там поврежден 21 частный дом, пять автомобилей и два гаражных помещения.

В Бориспольском районе произошел пожар в частном доме, который выгорел полностью. Повреждены также две многоэтажки, семь частных домов и два автомобиля.

Пострадал 57-летний мужчина - его доставили в больницу с ушибом грудной клетки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

 
Фото: Атака РФ на Киевщину 10 июня (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Фастовском районе атака повредила частный дом и два авто, также был ликвидирован пожар в ангарном помещении.
На Обуховщине повреждены два ангара.

Ликвидация последствий

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий. Местные власти совместно с международными партнерами работают над помощью пострадавшим.

"Работаем вместе с местными властями и нашими международными партнерами, чтобы помочь каждому владельцу поврежденных домов", - отмечают в Киевской ОГА.

Атака на Украину

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того,в Харькове под завалами предприятия, разрушенного в результате российского обстрела 7 июня, спасатели обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКиевская областьВойна в Украине