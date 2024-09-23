Пошкоджено десятки будинків, серед поранених - діти: РФ завдала удару по Донецькій області

За даними Філашкіна, під час обстрілу Шахового поранення отримали 7 людей, у тому числі 2 дитини. Двоє з поранених були доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Також ударом були пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

"Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно", - написав він.

Фото: наслідки удару РФ по селу Шахове (t.me/VadymFilashkin)

Евакуація у Донецькій області

Через активні бойові дії у Донецькій області проводиться примусова евакуація цивільного населення та дітей. Напружена ситуація у місті Покровськ, до якого росіяни намагаються прорватись. Там було зруйновано декілька основних мостів. А Покровський напрямок лишається одним з найгарячіших за кількістю боїв попри те, що колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни, ймовірно, призупинили наступ на Покровськ.

Наразі евакуація відбувається з таких населених пунктів Покровського і Краматорського районів: сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

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