Повреждены десятки домов, среди раненых - дети: РФ нанесла удар по Донецкой области

По данным Филашкина, во время обстрела Шахового ранения получили 7 человек, в том числе 2 ребенка. Двое из раненых были доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Также ударом были повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение.

"Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться в Донецкой области опасно", - написал он.

Фото: последствия удара РФ по селу Шахово (t.me/VadymFilashkin)

Эвакуация в Донецкой области

Из-за активных боевых действий в Донецкой области проводится принудительная эвакуация гражданского населения и детей. Напряженная ситуация в городе Покровск, к которому россияне пытаются прорваться. Там были разрушены несколько основных мостов. А Покровское направление остается одним из самых горячих по числу боев, несмотря на то, что бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне, вероятно, приостановили наступление на Покровск .

Сейчас эвакуация происходит из таких населенных пунктов Покровского и Краматорского районов: сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселки сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяное Второе, Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиновое, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.

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