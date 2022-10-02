Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області

Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.
Також нагадаємо, 2 жовтня вранці стало відомо, що росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з артилерії.
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