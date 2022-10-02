UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пошкоджено будинки та машини: окупанти обстріляли село у Сумській області

Фото: російські військові обстріляли селище Кияниця Сумської області (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Кияниця в Юнаківській громаді Сумської області із САУ. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Внаслідок артилерійського удару три будинки значно пошкоджені: від вибуху знесло огорожі, вибиті вікна, також уламками побиті уламками газові труби. Також у гаражах пошкоджено два автомобілі.

У населеному пункті тимчасово немає газу, працюють аварійні служби. На місці вибухів працюють піротехніки – можливо є нерозірвані боєприпаси. Також у громаді частково немає електроенергії – пошкоджено лінії.

Усі ушкодження житла фіксуються, людям надається першочергова допомога, матеріали для відновлення.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Також нагадаємо, 2 жовтня вранці стало відомо, що росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниСумська область