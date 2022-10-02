Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области

Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В результате артиллерийского удара три дома значительно повреждены: от взрыва снесло ограждения, выбитые окна, также осколками побиты осколками газовые трубы. Также в гаражах повреждены два автомобиля.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.
Также напомним, 2 октября утром стало известно, что россияне обстреляли несколько громад Сумской области из артиллерии.
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