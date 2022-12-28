Пошкоджено будинки та ЛЕП: окупанти вночі гатили по Нікопольському району

Окупанти вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Загиблих немає.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада.

Внаслідок атаки постраждали близько 10 будинків / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські снаряди пошкодили там близько 10 приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередач.

Крім того, атаки пошкоджено 20 сонячних панелей.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 21 грудня шість разів направляли "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім того, вночі 20 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами". На день раніше загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.

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