Пошкодження в трьох районах: наслідки атаки дронів на Черкаси та область (фото)

У Черкаській області дронами РФ атаковано три райони. Зокрема, у Черкасах пошкоджено будівлю автовокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram.
"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання", - розповів він.
Тут окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в Черкасах.
"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки", - зазначив голова ОВА.
Наслідки обстрілу автовокзалу у Черкасах 23 жовтня (t.me/cherkaskaODA)
Уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.
Уламками БПЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто. Обстеження території триває.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.