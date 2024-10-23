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Повреждения в трех районах: последствия атаки дронов на Черкассы и область (фото)

Фото: стали известны последствия атаки дронов РФ на Черкасскую область 23 октября (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области дронами РФ атакованы три района. В частности, в Черкассах повреждено здание автовокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"С ночи Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, прошло без пострадавших. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БПЛА. Однако имеем и попадания", - рассказал он.

Черкасский район

Здесь оккупанты целили по объектам инфраструктуры.В частности, повреждено здание полностью гражданского автовокзала в Черкассах.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобиля", - отметил глава ОВА.

 

Последствия обстрела автовокзала в Черкассах 23 октября (t.me/cherkaskaODA)

Золотоношский район

Обломки российского железа изуродовали крышу частного дома.

Уманский район

Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько автомобилей.Обследование территории продолжается.

Взрывы в Черкасской области

В Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов. В ОВА рассказали, что БПЛА как раз атакуют регион.

Дроны в Черкасскую область заходили группами. Сначала после 2:00, потом - после 7:00. Взрывы в области гремели дважды.

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