Повреждения в трех районах: последствия атаки дронов на Черкассы и область (фото)

"С ночи Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, прошло без пострадавших. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БПЛА. Однако имеем и попадания", - рассказал он.

Черкасский район

Здесь оккупанты целили по объектам инфраструктуры.В частности, повреждено здание полностью гражданского автовокзала в Черкассах.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Также повреждено админздание частного предприятия и автомобиля", - отметил глава ОВА.

Последствия обстрела автовокзала в Черкассах 23 октября (t.me/cherkaskaODA)

Золотоношский район

Обломки российского железа изуродовали крышу частного дома.

Уманский район

Обломками БПЛА разрушен частный гараж и несколько автомобилей.Обследование территории продолжается.