Пошкодження в трьох районах. Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла (відео)
Кількість постраждалих у Запоріжжі після ударів КАБ зросла до чотирьох людей. Пошкодження зафіксовано одразу у трьох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Кількість постраждалих - 4 людини. Всі від госпіталізації відмовились", - розповів він.
За даними голови ОВА, удари росіян по місту завдали шкоди в Шевченківському, Олександрівському та Вознесенівському районах Запоріжжя.
"Станом на 12:00 ушкоджень зазнали 26 приватних та 3 багатоквартирних будинки", - зазначив Федоров.
Атака РФ на Запоріжжя
В ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Окупанти завдали три удари по місту, спричинивши руйнування житлових будинків і промислових об'єктів.
Для ударів загарбники використали КАБи. Під ударом опинились не тільки будинки та об'єкт інфраструктури, а і територія кінного клубу.
Внаслідок атаки спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, серед яких 11-річна дівчинка. Наразі вона отримала медичну допомогу та вже перебуває вдома.
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