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Повреждения в трех районах. Количество пострадавших в Запорожье выросло (видео)

Запорожье, Суббота 12 октября 2024 12:49
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Повреждения в трех районах. Количество пострадавших в Запорожье выросло (видео) Фото: количество пострадавших в Запорожье после ударов КАБами возросло до четырех людей (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших в Запорожье после ударов КАБами возросло до четырех людей. Повреждения зафиксированы сразу в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Количество пострадавших - 4 человека. Все от госпитализации отказались",- рассказал он.

По данным главы ОВА, удары россиян по городу нанесли ущерб в Шевченковском, Александровском и Вознесеновском районах Запорожья.

"По состоянию на 12:00 повреждения получили 26 частных и 3 многоквартирных дома", - отметил Федоров.

Атака РФ на Запорожье

В ночь на 12 октября российские войска снова атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли три удара по городу, повлекшие разрушение жилых домов и промышленных объектов.

Для ударов захватчики использовали КАБы. Под ударом оказались не только дома и объект инфраструктуры, но и территория конного клуба.

В результате атаки сначала сообщалось о трех пострадавших, среди которых 11-летняя девочка. Она получила медицинскую помощь и уже находится дома.

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