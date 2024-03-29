UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС

Фото: окупанти атакували три українські ТЕС 29 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три теплоелектростанції в Україні. Внаслідок ударів поранення отримав енергетик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетична компанія не уточнила, в яких регіонах були атаковані ТЕС. Але ДТЕК наголошує, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

З початку повномасштабної війни російські загарбники понад 160 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

 

Масована атака

Ще з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога. Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС.

Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, у Львівській та Івано-Франківській області працювала ППО.

Загалом під ударом ворога були Дніпропетровська та Черкаська області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКТЕСенергетикиВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетиАтака дронівРакетна атака