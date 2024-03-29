Пошкодження серйозні. Росія атакувала три українські ТЕС

Масована атака

Ще з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога. Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС.

Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, у Львівській та Івано-Франківській області працювала ППО.

Загалом під ударом ворога були Дніпропетровська та Черкаська області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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