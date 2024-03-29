RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повреждения серьезные. Россия атаковала три украинских ТЭС

Фото: оккупанты атаковали три украинских ТЭС 29 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три теплоэлектростанции в Украине. В результате ударов ранения получил энергетик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетическая компания не уточнила, в каких регионах были атакованы ТЭС. Но ДТЭК отмечает, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранение получил энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

С начала полномасштабной войны российские захватчики более 160 раз обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.

 

Массированная атака

Еще с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС.

Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, во Львовской и Ивано-Франковской области работала ПВО.

Под ударом врага были Днепропетровская и Черкасская области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКТЭСенергетикиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРакетыАтака дроновРакетная атака