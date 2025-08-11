Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітану судна Eagle S висунули звинувачення

Фінські правоохоронці висунули звинувачення капітану та екіпажу судна Eagle S у справі про пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Капітана і двох членів екіпажу нафтового танкера Eagle S звинувачують у пошкодженні та втручанні в роботу засобів зв'язку. Від початку розслідування їм заборонено залишати Фінляндію.

Фінські прокурори повідомили, що обвинувачені відкидають звинувачення і вважають, що Гельсінкі не має права вести справу, оскільки пошкоджені кабелі розташовані поза територіальними водами країни.

Це обвинувачення - останній етап розслідування, під час якого було затримано судно Eagle S. Його вважають головним підозрюваним в інциденті грудня 2024 року, коли у Фінській затоці було пошкоджено чотири підводні кабелі та порушено роботу ще одного.