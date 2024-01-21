Повреждение Ил-22 в Азовском море. Россияне подтвердили гибель командира самолета
В результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В сети отмечают, что старший пилот майор Виктор Климов погиб 14 января. Именно тогда Силы обороны Украины подбили Ил-22. Самолет посадил второй пилот.
Ликвидацию командира самолета подтвердил российский летчик-испытатель Александр Гарнаев. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
скриншот facebook.com/alexander.garnaev
Уничтожение самолета А-50 и повреждение Ил-22
Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22.
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолета радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.
В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что это вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.
По данным ГУР Минобороны, у России есть еще до десяти самолетов А-50 двух разных модификаций.
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