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Пошкодження газопроводу та кабелів у Балтійському морі взаємопов'язані, - прем'єр Естонії

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Три інциденти, які призвели до пошкодження газопроводу та двох телекомунікаційних кабелів між Естонією, Фінляндією та Швецією, пов'язані між собою.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас є підстави вважати, що справи Balticconnector і пошкоджених кабелів зв'язку пов'язані між собою", - сказала вона у своїй заяві.

За її словами, на даний момент жодну версію не може бути підтверджено або спростовано, слідство триває.

Литовський військово-морський флот на тлі подій направив мінного мисливця для патрулювання ключового підводного силового кабелю, який з'єднує його зі Швецією, у відповідь на інциденти у Балтійському морі.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня на газопроводі Balticconnector відбулася розгерметизація. Однією з версій є навмисне пошкодження газопроводу. Фінські ЗМІ вже неодноразово припускали, що до інциденту причетна Росія.

За інформацією поліції Фінляндії,перед аварією біля Balticconnector помітили російське та китайське судна.

Крім того, 19 жовтня фінські правоохоронці завершили розслідування на місці події. Через деякий час влада Фінляндії зв'язалася з Китаєм і Росією з приводу розслідування аварії на газопроводі Balticconnector.

Також 25 жовтня стало відомо, що раніше пошкоджений кабель зв'язку між Фінляндією та Естонією відновили.

 

 

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Балтийское мореЕстонія