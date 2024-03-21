"Пошкодження є". У розвідці відреагували на удар по аеродрому Енгельс

"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо наразі обережними, уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються", - сказав він.

Юсов зазначив, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів немає.

Розвідник пояснив, що аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для Росії. Саме там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. За словами представника ГУР, об'єкт становить небезпеку і для Європи.

"Певною мірою для Путіна - це стратегічний об'єкт, тому передислокація (літаків, - ред.) звідти можлива, але використовувати вони його надалі будуть намагатися. Це означає, що і надалі інциденти і на цьому, і на інших об'єктах будуть продовжуватися", - заявив Юсов.