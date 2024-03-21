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"Повреждения есть". В разведке отреагировали на удар по аэродрому Энгельс

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе есть повреждения. Украинская разведка собирает данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов. Мы будем осторожны, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", - сказал он.

Юсов отметил, что по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию, комментариев нет.

Разведчик объяснил, что аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для России. Там базируются бомбардировщики, с которых наносят удары по Украине. По словам представителя ГУР, объект представляет опасность и для Европы.

"В определенной степени для Путина - это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, - ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - заявил Юсов.

 

Удар по Энгельсу

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России - "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине.

На спутниковых снимках, которые опубликовали СМИ, заметно, что за день до атаки на аэродроме в Энгельсе было 11 самолетов, в том числе девять бомбардировщиков.

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