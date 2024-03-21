"Повреждения есть". В разведке отреагировали на удар по аэродрому Энгельс

В результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе есть повреждения. Украинская разведка собирает данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов. Мы будем осторожны, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", - сказал он.
Юсов отметил, что по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию, комментариев нет.
Разведчик объяснил, что аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для России. Там базируются бомбардировщики, с которых наносят удары по Украине. По словам представителя ГУР, объект представляет опасность и для Европы.
"В определенной степени для Путина - это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, - ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - заявил Юсов.
В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.
Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.
Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России - "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине.
На спутниковых снимках, которые опубликовали СМИ, заметно, что за день до атаки на аэродроме в Энгельсе было 11 самолетов, в том числе девять бомбардировщиков.
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