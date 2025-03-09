Пошкодження у двох районах. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

"Чергова атака ворожих БПЛА на Київську область. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.

Попри те, що, на щастя, постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському та Броварському районах.

"В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі", - зазначив Калашник.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки РФ.