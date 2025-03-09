Пошкодження у двох районах. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

В ніч на 9 березня російська армія атакувала дронами Київську область. Є пошкодження у двох районах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. голови Київської ОВА Миколи Калашника.
"Чергова атака ворожих БПЛА на Київську область. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.
Попри те, що, на щастя, постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському та Броварському районах.
"В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі", - зазначив Калашник.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки РФ.
Після опівночі Росія почала нову атаку по Україні. Зокрема, у Києві було чути вибухи на тлі обстрілу російських ударних дронів "Шахед". Працювали сили ППО.
Уже вранці 9 березня стало відомо, що Росія атакувала дронами Київ. Окупанти направили на столицю України понад 30 безпілотників.
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