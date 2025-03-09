Повреждения в двух районах. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

"Очередная атака вражеских БПЛА на Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - рассказал он.

Несмотря на то, что, к счастью, пострадавших нет, а попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском и Броварском районах.

"В Броварском районе повреждено хозяйственное здание. В Бучанском районе в двух населенных пунктах повреждены три автомобиля", - отметил Калашник.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки РФ.