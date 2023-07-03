Пошкодження Чонгарського мосту вже вплинуло на логістику військ РФ на півдні, - Гуменюк

Пошкодження Чонгарського мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, вже вплинуло на логістику російських військ на півдні нашої країни..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі Радіо Донбас.Реалії .

За її словами, шляхи постачання армії РФ стали довшими й небезпечнішими. Коротші маршрути (наприклад, біля Армянська) проходять ближче до українських позицій, і туди може діставати українську зброю.

"Вони намагалися максимально забезпечити постачання ще до того, як розпочнеться наша далекобійна робота. Ми щодня намагаємося відпрацьовувати по їхній логістиці. Наприклад, минулої доби - три польові пункти боєпостачання. Це означає, що у ворога поменшало ресурсу", - розповіла Гуменюк.

Удар по Чонгарському мосту

Нагадаємо, 22 червня поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow. Проте експерти висловили сумнів, що була саме британська ракета.

Пізніше у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Варто зазначити, що ці мости важливі для окупантів, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Також пізніше стало відомо, що після удару по Чонгарському мосту росіяни звели понтонну переправу.

Про наслідки удару та як це може вплинути на ситуацію на фронті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.