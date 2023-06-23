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Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу (супутникові знімки)

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П'ятниця 23 червня 2023 17:01
Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу (супутникові знімки) Фото: Чонгарський міст (розЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, росіяни звели понтонну переправу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".

Як повідомляється, 23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом. Це сталось після його обстрілу вранці 22 червня.

На супутникових знімках також можна побачити сліди від обстрілів на Чонгарському мосту та іншому, який знаходиться поруч із ним.

Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу (супутникові знімки)Фото: наслідки обстрілу Чонгарського мосту ("Схеми")

Про те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше - за 18 травня.

Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу (супутникові знімки)Фото: знімок Чонгарського мосту 18 травня ("Схеми")

Удар по Чонгарському мосту

Зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Варто зазначити, що ці мости важливі для окупантів, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Про наслідки удару та як це може вплинути на ситуацію на фронті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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