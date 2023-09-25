Пошкоджений морвокзал, пожежі і постраждала: наслідки ударів РФ по Одесі та Кривому Рогу

Під час підготовки даних використовувалися Telegram-канал Сил оборони півдня України, Telegram командування Повітряних сил ЗСУ, Telegram голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, Facebook ДСНС.

Чим атакували Україну

Війська РФ всього в цій атаці запустили по території України 19 "Шахедів", 12 ракет "Калібр" та 2 ракети "Онікс". Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено всі ударні дрони ворога, а також 11 "Калібрів".

Левова частка ворожих цілей була спрямована на Одесу та область - усі дрони-камікадзе (пуски здійснювались з південно-східного напрямку, Приморсько-Ахтарськ, РФ), 2 надзвукові ракети "Онікс" (запускалися із району окупованого Севастополя) та ще також "Калібри" (запускалися з Чорного моря, райони Феодосія, Новоросійськ).

Як зазначили у Силах оборони, ракети морського базування війська РФ запускали зі складними траєкторіями руху різними областями. Крім того, для атаки з моря додатково до надводного ракетносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

"Збито по 1 "Калібру" над Миколаївською та Кіровоградською областями, переважна більшість - у небі над Одеською областю", - додали військові.

Вибухи в Одесі та області, пошкодження

Під особливий удар військ РФ потрапила Одеса та область. Там пролунала серія вибухів - а перші розпочалися близько 00.15. На місто та область противник направляв як "Шахеди", так і ракети "Калібр" з "Оніксами".

Місцева влада повідомляла про роботу ППО по ворожих цілях і закликала громадян залишатися в укриттях. Тривогу на Одещині скасували вже близько 01:20.

Вже вранці в ОВА повідомили про наслідки ударів супротивника по обласному центру та області.

Під ударом опинилася припортова інфраструктура - "Онікси" зруйнували зерносховища.

В Одесі спалахнула пожежа у нежитловій висотці - будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, але його швидко загасили.

Військові уточнили, що суттєвих пошкоджень отримав морський вокзал.

Були руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків району.

Через вибухову хвилю постраждала жінка - вона отримала травми та була доставлена до лікарні.

Кадри наслідків в Одесі

Вже вранці Сили оборони півдня України, надзвичайники та ОВА опублікували фото та відео наслідків атаки російської по Одесі.

Вибухи у Кривому Розі та пожежа

У цьому місті вибухи пролунали спочатку близько 00:50, а потім також були повторні - близько 01:07. У Повітряних силах попереджали про фіксацію "Калібрів" у напрямі Кривого Рогу.

Вранці місцева влада поінформувала, що захисники неба цієї ночі збили ворожий безпілотник над Кривим Рогом.

"Сталася пожежа на підприємстві. Обійшлося без поранених", - зазначив він.