Поврежден морвокзал, пожары и пострадавшая: последствия ударов РФ по Одессе и Кривому Рогу

Российские оккупанты атаковали города Украины этой ночью ракетами различных типов и ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В результате вражеских атак были повреждения и разрушения с пожарами в Одессе и Кривом Роге. Также пострадала женщина.
Что известно о комбинированной воздушной атаке российских захватчиков ночью 25 сентября - в материале РБК-Украина.
При подготовке данных использовались Telegram-канал Сил обороны юга Украины, Telegram командования Воздушных сил ВСУ, Telegram главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, Facebook ГСЧС.
Войска РФ всего в этой атаке запустили по территории Украины 19 "Шахедов", 12 ракет "Калибр" и 2 ракеты "Оникс". Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные дроны врага, а также 11 "Калибров".
Львиная доля вражеских целей была направлена на Одессу и область - все дроны-камикадзе (пуски осуществлялись с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарск, РФ), 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" (запускались из района оккупированного Севастополя) и еще также "Калибры" (запускались с Черного моря, районы Феодосия, Новороссийск).
Как отметили в Силах обороны, ракеты морского базирования войска РФ запускали со сложными траекториями движения разными областями. Кроме того, для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.
"Сбито по 1 "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями, подавляющее большинство - в небе над Одесской областью", - добавили военные.
Под особый удар войск РФ попала Одесса и область. Там прозвучала серия взрывов - а первые начались около 00.15. На город и область противник направлял как "Шахеды", так и ракеты "Калибр" с "Ониксами".
Местные власти сообщали о работе ПВО по вражеским целям, и призывали граждан оставаться в укрытиях. Тревогу в Одесской области отменили уже около 01:20.
Уже утром в ОВА сообщили о последствиях ударов противника по областному центру и области.
Уже утром Силы обороны юга Украины, спасатели и ОВА опубликовали фото и видео последствий российской атаки по Одессе.
В этом городе взрывы прозвучали сначала около 00:50, а потом также были повторные - около 01:07. В Воздушных силах предупреждали о фиксации "Калибров" в направлении Кривого Рога.
Утром местные власти проинформировали, что защитники неба этой ночью сбили вражеский беспилотник над Кривым Рогом.
"Произошел пожар на предприятии. Обошлось без раненых", - отметил он.
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