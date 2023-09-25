Поврежден морвокзал, пожары и пострадавшая: последствия ударов РФ по Одессе и Кривому Рогу

При подготовке данных использовались Telegram-канал Сил обороны юга Украины, Telegram командования Воздушных сил ВСУ, Telegram главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, Facebook ГСЧС.

Чем атаковали Украину

Войска РФ всего в этой атаке запустили по территории Украины 19 "Шахедов", 12 ракет "Калибр" и 2 ракеты "Оникс". Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные дроны врага, а также 11 "Калибров".

Львиная доля вражеских целей была направлена на Одессу и область - все дроны-камикадзе (пуски осуществлялись с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарск, РФ), 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс" (запускались из района оккупированного Севастополя) и еще также "Калибры" (запускались с Черного моря, районы Феодосия, Новороссийск).

Как отметили в Силах обороны, ракеты морского базирования войска РФ запускали со сложными траекториями движения разными областями. Кроме того, для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

"Сбито по 1 "Калибру" над Николаевской и Кировоградской областями, подавляющее большинство - в небе над Одесской областью", - добавили военные.

Взрывы в Одессе и области, повреждения

Под особый удар войск РФ попала Одесса и область. Там прозвучала серия взрывов - а первые начались около 00.15. На город и область противник направлял как "Шахеды", так и ракеты "Калибр" с "Ониксами".

Местные власти сообщали о работе ПВО по вражеским целям, и призывали граждан оставаться в укрытиях. Тревогу в Одесской области отменили уже около 01:20.

Уже утром в ОВА сообщили о последствиях ударов противника по областному центру и области.

Под ударом оказалась припортовая инфраструктура - "Ониксы" разрушили зернохранилища.

В Одессе вспыхнул пожар в нежилой высотке - здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, но его быстро потушили.

Военные уточнили, что существенные повреждения получил морской вокзал.

Были разрушения в складском помещении и одном из частных домов района.

Из-за взрывной волны пострадала женщина - она получила травмы и была доставлена в больницу.

Кадры последствий в Одессе

Уже утром Силы обороны юга Украины, спасатели и ОВА опубликовали фото и видео последствий российской атаки по Одессе.

Взрывы в Кривом Роге и пожар

В этом городе взрывы прозвучали сначала около 00:50, а потом также были повторные - около 01:07. В Воздушных силах предупреждали о фиксации "Калибров" в направлении Кривого Рога.

Утром местные власти проинформировали, что защитники неба этой ночью сбили вражеский беспилотник над Кривым Рогом.

"Произошел пожар на предприятии. Обошлось без раненых", - отметил он.