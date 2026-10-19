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Пошкоджений McDonald's в Києві не працюватиме два дні: який він має вигляд (фото, відео)

12:50 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Марія Кучерявець
Пошкоджений McDonald's в Києві не працюватиме два дні: який він має вигляд (фото, відео) Фото: Пошкоджений McDonald's не працюватиме два дні (РБК-Україна)
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На Шулявці після нічного удару Росії по Києву, серед інших об'єктів, постраждав McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів видання та коментар компанії.

Внаслідок нічної атаки 19 жовтня пошкоджений McDonald's. Також руйнувань зазнали бізнес-центр "Інком", поліклініка та ТРЦ Cosmo Multimall. Усі ці об'єкти розташовані в районі Шулявки.

На фото та відео з McDonald's видно наслідки удару - усюди розсипане скло.

Неподалік дитячий майданчик усіяний уламками скла.

Що кажуть у McDonald's

"Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан 'МакДональдз' на вул. Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили в пресслужбі McDonald's у коментарі РБК-Україна.

"На момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті. Наразі ми працюємо над усуненням наслідків. Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів'", - додали в компанії.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили балістикою по Києву та Київщині, а також по енергетиці в одинадцяти областях.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни випустили 16 балістичних ракет і понад двісті дронів, а без світла лишилися щонайменше 550 тисяч сімей.

Також ми писали, що ТРЦ Cosmo Multimall у Солом'янському районі зазнав суттєвих пошкоджень.

У будівлі пошкоджено дах та несучі конструкції, а частина перекриттів обвалилася.

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