Пошкоджений McDonald's в Києві не працюватиме два дні: який він має вигляд (фото, відео)

На Шулявці після нічного удару Росії по Києву, серед інших об'єктів, постраждав McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів видання та коментар компанії.

Внаслідок нічної атаки 19 жовтня пошкоджений McDonald's. Також руйнувань зазнали бізнес-центр "Інком", поліклініка та ТРЦ Cosmo Multimall. Усі ці об'єкти розташовані в районі Шулявки.

На фото та відео з McDonald's видно наслідки удару - усюди розсипане скло.

Неподалік дитячий майданчик усіяний уламками скла.

Що кажуть у McDonald's

"Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан 'МакДональдз' на вул. Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили в пресслужбі McDonald's у коментарі РБК-Україна.

"На момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті. Наразі ми працюємо над усуненням наслідків. Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів'", - додали в компанії.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили балістикою по Києву та Київщині, а також по енергетиці в одинадцяти областях.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни випустили 16 балістичних ракет і понад двісті дронів, а без світла лишилися щонайменше 550 тисяч сімей.