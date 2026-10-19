Поврежденный McDonald's в Киеве не будет работать два дня: как он выглядит (фото, видео)

На Шулявке после ночного удара России по Киеву среди других объектов пострадал McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов издания и комментарий компании.

В результате ночной атаки 19 октября поврежден McDonald's. Также разрушения получили бизнес-центр "Инком", поликлиника и ТРЦ Cosmo Multimall. Все эти объекты находятся в районе Шулявки.

На фото и видео с McDonald's видны последствия удара - всюду рассыпано стекло.

Недалеко детская площадка усеяна обломками стекла.

Что говорят в McDonald's

"В результате российской атаки на Киев получил повреждения ресторан 'МакДональдз' на ул. Вадима Гетьмана, 1А. К счастью, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе McDonald's в комментарии РБК-Украина.

"На момент атаки заведение не работало, а работники находились в укрытии. Сейчас мы работаем над устранением последствий. Предварительно ресторан не будет работать в течение двух дней", - добавили в компании.

Напомним, ночью россияне ударили баллистикой по Киеву и Киевщине , а также по энергетике в одиннадцати областях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне выпустили 16 баллистических ракет и более двухсот дронов, а без света остались не менее 550 тысяч семей.