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Поврежденный McDonald's в Киеве не будет работать два дня: как он выглядит (фото, видео)

12:50 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Мария Кучерявец
Поврежденный McDonald's в Киеве не будет работать два дня: как он выглядит (фото, видео) Фото: Поврежденный McDonald's не будет работать два дня (РБК-Украина)
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На Шулявке после ночного удара России по Киеву среди других объектов пострадал McDonald's.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов издания и комментарий компании.

В результате ночной атаки 19 октября поврежден McDonald's. Также разрушения получили бизнес-центр "Инком", поликлиника и ТРЦ Cosmo Multimall. Все эти объекты находятся в районе Шулявки.

На фото и видео с McDonald's видны последствия удара - всюду рассыпано стекло.

Недалеко детская площадка усеяна обломками стекла.

Что говорят в McDonald's

"В результате российской атаки на Киев получил повреждения ресторан 'МакДональдз' на ул. Вадима Гетьмана, 1А. К счастью, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе McDonald's в комментарии РБК-Украина.

"На момент атаки заведение не работало, а работники находились в укрытии. Сейчас мы работаем над устранением последствий. Предварительно ресторан не будет работать в течение двух дней", - добавили в компании.

Напомним, ночью россияне ударили баллистикой по Киеву и Киевщине , а также по энергетике в одиннадцати областях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне выпустили 16 баллистических ракет и более двухсот дронов, а без света остались не менее 550 тысяч семей.

Также мы писали, что ТРЦ Cosmo Multimall в Соломенском районе получил серьезные повреждения.

В здании повреждены крыша и несущие конструкции, а часть перекрытий обрушилась.

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