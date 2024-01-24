Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива, - Reuters

За даними агентства, зараз йде завантаження палива на танкери Minerva Julie та Chrystal Arctic.

"Новатек" 21 січня заявив, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі з експорту палива в Балтійському морі та "технологічні процеси" на паливному комплексі через пожежу, яка почалася після ударів дронів СБУ.

Аналітики кажуть, що комплексу будуть потрібні тижні, щоб відновити масштабні операції, хоча найближчим часом він може відновити частину операцій.

За даними LSEG, у 2023 році з порту Усть-Луга до Азії було відправлено 5,2 млн тонн нафти, з них 2,8 млн тонн надійшло з терміналу "Новатека".

Комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для переробки близько 7 млн тонн та виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.

Аналітики також кажуть, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Атаки дронів

Нагадаємо, 18 січня дрони атакували "Петербурзький нафтовий термінал", а 21 січня термінал компанії "Новатек" в порту Усть-Луга.

За даними РБК-Україна, вибухи і як наслідок пожежа на морському терміналі в Усть-Лузі сталися завдяки спецоперації СБУ.

При цьому може постраждати чверть прибутків "Новатека" від експорту нафтопродуктів.