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Поврежденный дронами российский терминал в Усть-Луге возобновил погрузку топлива, - Reuters

Фото: Терминал в Усть-Луге возобновил погрузку топлива после атаки дронов (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российская энергетическая компания "Новатэк" возобновила погрузку топлива на своем терминале в Усть-Луге на Балтийском море, поврежденном в результате атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, сейчас идет загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic.

"Новатэк" 21 января заявил, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по экспорту топлива в Балтийском море и "технологические процессы" на топливном комплексе из-за пожара, начавшегося после ударов дронов СБУ.

Аналитики говорят, что комплексу потребуются недели, чтобы возобновить масштабные операции, хотя в ближайшее время он может возобновить часть операций.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отправлено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала "Новатэка".

Комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 млн тонн и производства нефтепродуктов, таких как нафта, авиакеросин и газойль.

Аналитики также говорят, что "Новатэк" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата, вместо высокомаржинального топлива, через другие терминалы.

Атаки дронов

Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал" а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга.

По данным РБК-Украина, взрывы, и как следствие пожар, на морском терминале в Усть-Луге произошли благодаря спецоперации СБУ.

При этом может пострадать четверть доходов "Новатэка" от экспорта нефтепродуктов.

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