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Пошкоджені житлові будинки, авто, є постраждалі: в ОВА назвали наслідки обстрілу Дніпра

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Дніпро, Субота 29 липня 2023 07:55
Пошкоджені житлові будинки, авто, є постраждалі: в ОВА назвали наслідки обстрілу Дніпра Фото: в ОВА назвали наслідки ракетного обстрілу Дніпра (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоповерхівка. Зачепило адміністративні споруди й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Російська окупаційна армія 28 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнали 4 житлові будинки, одна багатоповерхівка і дві двоповерхівки. Також, постраждали 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

"Кількість постраждалих у Дніпрі не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх.

Обстріл Дніпра

Ввечері, 28 липня у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по обласному центру Дніпропетровської області. Гарант Конституції заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю росіян була порожня будівля Служби безпеки України. Він зазначив, що це вже третя їхня спроба поцілити туди.

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