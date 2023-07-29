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Повреждены жилые дома, авто, есть пострадавшие: в ОВА назвали последствия обстрела Днепра

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Днепр, Суббота 29 июля 2023 07:55
Повреждены жилые дома, авто, есть пострадавшие: в ОВА назвали последствия обстрела Днепра Фото: в ОВА назвали последствия ракетных обстрелов Днепра (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате российской ракетной атаки по Днепру повреждения получили жилые дома, многоэтажка. Затронуло административные сооружения и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Российская оккупационная армия 28 июля нанесла ракетный удар по Днепру. Повреждения получили 4 жилых дома, одна многоэтажка и две двухэтажки. Также, пострадали 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

"Количество пострадавших в Днепре не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении главы ОВА.

Весь жилой комплекс имеет повреждения, один из домов комплекса разрушен с 9 по 13 этаж.

Обстрел Днепра

Вечером, 28 июля, в ряде восточных и южных регионов объявили воздушную тревогу. После этого в Днепре раздались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по областному центру Днепропетровской области. Гарант Конституции заявил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты были наказаны за свои теракты, в том числе и за сегодняшний удар по многоэтажке в Днепре.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что целью россиян было пустое здание Службы безопасности Украины. Он отметил, что это уже третья попытка попасть туда.

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