Росіяни втретє намагалися поцілити у порожню будівлю СБУ в Дніпрі, - Філатов

Російські окупанти сьогодні, 28 липня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ціллю ворога була порожня будівля СБУ.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Російська окупаційна армія під час ракетного обстрілу влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок чого постраждало 5 людей.

За словами мера міста, ціллю ворога була порожня будівля Слуби безпеки України. Філатов зазначив, що це вже третя спроба росіян поцілити туди.

Ракетний обстріл Дніпра

Сьогодні, 28 липня, ввечері у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по обласному центру Дніпропетровської області. Гарант Конституції заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.