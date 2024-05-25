Пошкоджені супермаркет, пошта та будинки. Як виглядає центр Харкова після "прильоту" С-300

Росіяни сьогодні здійснили черговий терористичний удар по цивільному населенню України. Найбільша увага прикута до Харкова, адже в місті було кілька обстрілів. Під час одного з них росіяни поцілили в "Епіцентр".

Детальніше про ворожий обстріл та наслідки можна дізнатись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.