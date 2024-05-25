Повреждены супермаркет, почта и дома. Как выглядит центр Харькова по прилету С-300

Россияне сегодня нанесли очередной террористический удар по гражданскому населению Украины. Наибольшее внимание приковано к Харькову, ведь в городе было несколько обстрелов. Во время одного из них россияне попали в "Эпицентр".

Подробнее о вражеских обстрелах и последствиях можно узнать по ссылке.

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