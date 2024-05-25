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Повреждены супермаркет, почта и дома. Как выглядит центр Харькова по прилету С-300

Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные нанесли за сегодняшний день несколько ударов по Харькову. Один из них пришелся по центру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, сегодня, 25 мая, ориентировочно в 19:00 вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по центру Харькова.

 

Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Повреждения также получили:

  • административные здания,
  • супермаркет,
  • магазины,
  • жилые дома,
  • почта,
  • автомобили.

"Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии", - сообщили в прокуратуре.

 

По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300.

Новость дополняется...

Россияне сегодня нанесли очередной террористический удар по гражданскому населению Украины. Наибольшее внимание приковано к Харькову, ведь в городе было несколько обстрелов. Во время одного из них россияне попали в "Эпицентр".

Подробнее о вражеских обстрелах и последствиях можно узнать по ссылке.

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ХарьковВойна России против Украины