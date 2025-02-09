Пошкоджені резервуари: з'явилися супутникові знімки після удару по НПЗ на Кубані

У мережі показали супутникові знімки нафтобази "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Так званий міні-НПЗ був атакований в ніч на 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зображення з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом. Раніше повідомлялося, що в одному з резервуарів знаходилося 60 тонн нафти, а в іншому - така ж кількістю дизелю. Проте другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхово і не спалахнув.

Удар по міні-НПЗ на Кубані

РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 5 лютого росіяни поскаржилися на атаку дронів у Краснодарському краї. У мережі заявили про удар та пожежі на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

Пізніші Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по міні-НПЗ "Албашнєфть" у Краснодарському краї Росії. Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа.

Вказаний нафтопереробний завод залучений до постачання бензину й дизелю російським окупантам.

У мережі також припускали, що НПЗ був атакований не дроном, а новою українською крилатою ракетою. Але підтвердження цього немає.

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