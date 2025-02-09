ua en ru
Нд, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Пошкоджені резервуари: з'явилися супутникові знімки після удару по НПЗ на Кубані

Краснодарський край, Неділя 09 лютого 2025 14:24
UA EN RU
Пошкоджені резервуари: з'явилися супутникові знімки після удару по НПЗ на Кубані Фото: з'явилися супутникові знімки після удару по міні-НПЗ на Кубані (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі показали супутникові знімки нафтобази "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. Так званий міні-НПЗ був атакований в ніч на 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зображення з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом.

Раніше повідомлялося, що в одному з резервуарів знаходилося 60 тонн нафти, а в іншому - така ж кількістю дизелю. Проте другий резервуар нібито був пошкоджений лише поверхово і не спалахнув.

Удар по міні-НПЗ на Кубані

РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 5 лютого росіяни поскаржилися на атаку дронів у Краснодарському краї. У мережі заявили про удар та пожежі на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

Пізніші Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по міні-НПЗ "Албашнєфть" у Краснодарському краї Росії. Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа.

Вказаний нафтопереробний завод залучений до постачання бензину й дизелю російським окупантам.

У мережі також припускали, що НПЗ був атакований не дроном, а новою українською крилатою ракетою. Але підтвердження цього немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Війна в Україні
NEWS
Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО
Україну атакували 150 російських дронів: як відпрацювали сили ППО
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів