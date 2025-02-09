ua en ru
Вс, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Повреждены резервуары: появились спутниковые снимки после удара по НПЗ на Кубани

Краснодарский край, Воскресенье 09 февраля 2025 14:24
UA EN RU
Повреждены резервуары: появились спутниковые снимки после удара по НПЗ на Кубани Фото: появились спутниковые снимки после удара по мини-НПЗ на Кубани (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали спутниковые снимки нефтебазы "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Так называемый мини-НПЗ был атакован в ночь на 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Ранее сообщалось, что в одном из резервуаров находилось 60 тонн нефти, а во втором - такое же количеством дизеля. Однако второй резервуар якобы был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.

Удар по мини-НПЗ на Кубани

РБК-Украина сообщало, что в ночь на 5 февраля россияне пожаловались на атаку дронов в Краснодарском крае. В сети заявили об ударе и пожаре на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по мини-НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае России. После успешного попадания на объекте возник пожар.

Указанный нефтеперерабатывающий завод задействован в поставках бензина и дизеля российским оккупантам.

В сети также предполагали, что НПЗ был атакован не дроном, а новой украинской крылатой ракетой. Но подтверждения этому нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Война в Украине
NEWS
Украину атаковали 150 российских дронов: как отработали силы ПВО
Украину атаковали 150 российских дронов: как отработали силы ПВО
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов